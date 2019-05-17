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НБА

"Голден Стэйт" увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Портлендом"

Вторая встреча противостояния завершилась со счетом 114:111
Стефен Карри ("Голден Стэйт") и Сет Карри ("Портленд") AP Photo/Ben Margot
Описание
Стефен Карри ("Голден Стэйт") и Сет Карри ("Портленд")
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 17 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" дома обыграл "Портленд" во втором матче полуфинальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 114:111.

Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 37 очков. Также в его активе восемь подборов и восемь передач. Дабл-дабл во второй встрече подряд оформил форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов и набрал 16 очков, добавив к этому семь передач и пять блокшотов.

В составе "Портленда" больше всех очков набрал Дэмиан Лиллард - 23. Защитник также отдал 10 передач, оформив тем самым дабл-дабл.

"Голден Стэйт" увеличил свое преимущество в текущей серии - 2-0. Следующая встреча состоится в ночь на 19 мая в Портленде.

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