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Футбол в России

"Томь" прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

В текущем сезоне ФНЛ "Томь" занимает третье место в турнирной таблице

ТАСС, 17 мая. Томская "Томь" успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

"ФК "Томь" успешно прошел лицензирование в Российском футбольном союзе на сезон-2019/20", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" занимает третье место в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 60 очков. Команда ведет борьбу за право участия в переходных матчах с клубами Российской премьер-лиги.

В 37-м туре "Томь" дома сыграет против московского "Спартака-2". Встреча состоится 19 мая.

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