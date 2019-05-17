"Томь" прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАСС, 17 мая. Томская "Томь" успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

"ФК "Томь" успешно прошел лицензирование в Российском футбольном союзе на сезон-2019/20", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" занимает третье место в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 60 очков. Команда ведет борьбу за право участия в переходных матчах с клубами Российской премьер-лиги.

В 37-м туре "Томь" дома сыграет против московского "Спартака-2". Встреча состоится 19 мая.