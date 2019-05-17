{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Колобков: российские бейсболисты имеют возможности для прогресса

В пятницу министр спорта встретился со сборной России по бейсболу
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский бейсбол имеет все возможности для развития и прогресса. Об этом в пятницу на встрече со спортсменами заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта, - сказал Колобков. - При этом вижу, с каким желанием вы тренируетесь. У вас очень интересный вид спорта, я и сам попробовал поиграть. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, что вы составите конкуренцию европейским командам".

"Думаю, что у вас есть возможности для прогресса. Возможно, мы сделаем несколько полей на одной из баз. Мы разрабатываем программу развития бейсбола", - добавил министр.

Бейсбол вошел в программу Олимпийских игр в Токио.

Теги
Колобков, Павел Анатольевич
Защитник Зуб тренируется с основным составом сборной России на ЧМ по хоккею
Хоккеист до сих пор не включен в заявку команды на турнир
Читать полностью