Колобков: российские бейсболисты имеют возможности для прогресса

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский бейсбол имеет все возможности для развития и прогресса. Об этом в пятницу на встрече со спортсменами заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Конечно, бейсбол для нас пока достаточно экзотический вид спорта, - сказал Колобков. - При этом вижу, с каким желанием вы тренируетесь. У вас очень интересный вид спорта, я и сам попробовал поиграть. Конечно, сложно пока говорить о конкуренции с ведущими странами, но, думаю, что вы составите конкуренцию европейским командам".

"Думаю, что у вас есть возможности для прогресса. Возможно, мы сделаем несколько полей на одной из баз. Мы разрабатываем программу развития бейсбола", - добавил министр.

Бейсбол вошел в программу Олимпийских игр в Токио.