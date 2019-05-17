Тренер "Бостона" Кэссиди гордится игроками команды после выхода в финал плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 мая. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брюс Кэссиди гордится своими игроками после победы над "Каролиной" в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

В ночь на пятницу "Бостон" обыграл "Каролину" в четвертом матче со счетом 4:0 и выиграл серию с таким же счетом. В финале Кубка Стэнли "Бостон" сыграет с победителем пары "Сан-Хосе" - "Сент-Луис" (счет в серии на текущий момент - 2-1 в пользу "Сан-Хосе").

"Я горжусь этими парнями. Мы заслужили право играть в финале Кубка Стэнли, обыграли три сильные команды. У нас остаются незаконченные дела, и это важная часть эмоций, которые мы сейчас испытываем. От этого момента нужно получить удовольствие, но также понимать, что нужно сделать еще четыре шага", - сказал Кэссиди.

Он также добавил, что капитан команды Здено Хара, который пропускал четвертую встречу серии, должен принять участие в первом финальном матче.

В регулярном чемпионате НХЛ клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах. На пути к решающему противостоянию "Бостон", помимо "Каролины", обыграл "Торонто" (4-3) и "Коламбус" (4-2). "Бостон" является шестикратным обладателем Кубка Стэнли.