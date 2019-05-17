Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером сборной Швейцарии

Сборной России по хоккею 19 мая предстоит матч чемпионата мира с командой Швейцарии, которая одержала четыре победы подряд на старте турнира и, как и россияне, набрала максимально возможные 12 очков. Не последнюю роль в успехе швейцарцев играет 19-летняя восходящая звезда мирового хоккея Филипп Курашев.

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Его отец Константин в 80-е годы начал карьеру в московском "Динамо", после чего провел девять сезонов за "Крылья Советов" и дважды стал бронзовым призером чемпионата СССР. Причем хоккейным болельщикам с большим стажем Константин известен под фамилией Курашов с ударной гласной "О". Точно так пишется его фамилия и в справочных материалах о бывшем хоккеисте. "Правильно писать фамилию через "е", это очень смешная история. Все время в школе моя фамилия писалась через "о", потому что так было удобней и так все слышали. А в 14 лет я впервые с юношеской командой московского "Динамо" отправился за границу в ГДР, и нужно было оформлять документы на выезд, заполнять анкеты. Через какое-то время приходит сообщение, что неправильно оформили документы, поскольку в них где-то пишется "о", где-то — "е", — рассказал в беседе с ТАСС Курашев-старший. "Стали поднимать документы, и в метриках при рождении моя фамилия была записана как Курашев. Доходило потом до смешного, что на синей игровой майке в "Крыльях Советов" моя фамилия была через "о", а на белой — через "е". Ничего по документам мы не меняли, фамилия через "е" так и была", — подчеркнул собеседник агентства. В начале 90-х годов Константин уехал играть в Австрию. В 1997 году завершил спортивную карьеру и отправился в Швейцарию, где начал тренерскую деятельность. Сначала он на протяжении восьми лет работал в системе "Давоса", потом был помощником главного тренера "Берна" (2004–2007), после чего руководил молодежными командами "Лангнау" и "Рапперсвилль". В сезоне-2017/18 был помощником главного тренера Сергея Зубова в хоккейном клубе "Сочи". В настоящее время является главным тренером "Кура", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии. Новая звезда Сын Константина Курашева Филипп родился в Швейцарии, учился хоккею в "Берне". На юниорском уровне игрок демонстрировал хорошую результативность, в среднем набирая почти по два очка за игру по системе "гол + пас". С 2016 года Курашев выступает в Главной юниорской лиге Квебека за команду "Квебек Ремпартс". Перспективный форвард был выбран "Чикаго" в четвертом раунде под общим номером 120 драфта НХЛ 2018 года. По словам отца, в детстве у Филиппа было огромное желание выступать за сборную России. "Он большой фанат советского и российского хоккея. В 17 лет перед принятием решения, за какую сборную ему играть на чемпионате мира среди игроков до 18 лет, он до последнего момента ждал приглашения из России. Я ему говорил, что здорово, что он хочет играть за Россию, но давай будем объективными и реально смотреть на вещи: тебе 17 лет, ты никогда не играл в России, и я уверен, что немногие знают в России такого игрока. Но он ждал до конца и потом принял приглашение сыграть за швейцарцев, поскольку от них ему было предложение", — пояснил Константин Курашев.

Описание Филипп Курашев © Александр Демьянчук/ТАСС

В последние годы швейцарские хоккеисты часто выбираются в первом раунде драфта НХЛ, а в 2017-м ровесник Курашева Нико Хишир, с которым он играл в "Берне", был выбран "Нью-Джерси" под общим первым номером. "По Нико [Хиширу] с 12–14 лет было видно, что это одаренный игрок. У него прекрасное катание, великолепное владение шайбой, прекрасное игровое мышление, здорово понимает и читает игру, просчитывает на один-два шага вперед. Что касается их с Филиппом дружбы, то они одногодки, часто играли в одно время, против друг друга, в одной команде и даже в одной тройке. Играли вместе в сборных, начиная с 15-летнего возраста. Они постоянно созваниваются, общаются через соцсети, и на сборах они живут в одном номере", — рассказал отец молодого хоккеиста. Филипп Курашев отличается хорошим катанием, пасом и видением площадки. Его звезда по-настоящему зажглась на молодежном чемпионате мира, который завершился в этом году в Канаде. Швейцарец с русскими корнями в семи матчах забросил шесть шайб, в том числе две в ворота сборной Канады, а его команда сотворила главную сенсацию чемпионата, в четвертьфинале переиграв шведов (2:0). На взрослом мировом первенстве Филипп играет впервые. В большинстве встреч он действует во второй тройке нападения, а также появляется на льду при розыгрыше численного преимущества. В матче с командой Австрии Курашев с передачи Хишира открыл счет своим заброшенным шайбам на чемпионатах мира. Также в активе молодого форварда уже две результативные передачи.

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"Здорово, что Филипп играет на чемпионате мира, мы рады и поддерживаем его, — отметил отец. — Мы рады, что он сделал две передачи, но я знаю Филиппа, что он хочет большего, больше помогать команде. Он понимает, что команда ему доверяет, и в большинстве он играет, и все ждут не только голевых передач, но и голов. И мы надеемся, что в следующих играх у него это получится. Понятно, что в сборной выступают игроки с большим опытом, включая и мастеров из НХЛ. Но мы рады, что ему, 19-летнему парню, доверили играть на чемпионате мира и в большинстве. Конечно, от него ждут голов, но мы понимаем, что его задачи в молодежной и национальной сборной разные. Есть игроки типа Кевина Фиалы, Хишира, Венсана Праплана, которые должны делать результат". Темная лошадка Сборная Швейцарии, которая является действующим вице-чемпионом мира, в пяти матчах одержала четыре победы и перед игрой с российской командой занимает второе место в группе, уступая россиянам только по дополнительным показателям. Швейцарцы практически гарантировали себе участие в четвертьфинале. Хоккей в стране процветает и развивается по всем возрастам, а местный чемпионат является одним из сильнейших и посещаемых в Европе. Национальная команда также играла в финале чемпионата мира 2013 года, где уступила шведам (1:5). На нынешнем турнире состав швейцарской команды не такой звездный, помимо Хишира выделяются защитник Роман Йоси из "Нэшвилла" и форвард Кевин Фиала из "Миннесоты". После вылета из розыгрыша Кубка Стэнли "Каролины" перед плей-офф сборная Швейцарии может усилиться нападающим Нино Нидеррайтером. Швейцарцы давно рассматриваются не как аутсайдеры турнира, а в качестве команды, которая в любой момент может удивить.

"Для швейцарцев это хороший старт, они выиграли те матчи, которые должны были выигрывать, чтобы попасть в плей-офф, — считает Константин Курашев. — Все, конечно, понимают реалии, что сборные России, Швеции и Чехии займут первые три места, и за четвертое место основные конкуренты — команды Швейцарии и Латвии. В пятницу мы планируем поехать в Братиславу, чтобы посетить две игры с командами Швеции и России". В марте нынешнего года Курашев подписал контракт с "Чикаго". И мы, и Филипп — были все рады, что он подписал контракт с "Чикаго". Мы реально понимаем, что в состав "Чикаго" пробиться очень тяжело. Конкуренция очень серьезная. Но Филипп — очень целеустремленный человек, он давно себе поставил задачу сыграть в НХЛ. Мы его поддерживаем в этом начинании, и он сделает все возможное, чтобы эта мечта осуществилась. Уверен, что к сезону он будет готовиться серьезно, поедет в тренировочный лагерь "Чикаго", и если не получится сразу, то будет дальше биться до конца. Игры на чемпионате мира помогают ему, такой опыт очень важен", — подчеркнул Константин Курашев. Пробиться в основной состав команды на следующий сезон молодому хоккеисту будет крайне сложно. Позиции многолетнего лидера и капитана команды Джонатана Тейвза незыблемы. За место в основе Курашеву предстоит выиграть конкуренцию у перспективного 22-летнего канадца Дилана Строума и центрфорварда сборной России Артема Анисимова. Для игры в четвертой тройке его стиль подходит не очень. "Ему еще нужно работать над рядом моментов во взрослом хоккее, — отметил отец хоккеиста. — Я вижу, что с каждой игрой он прибавляет и опыта у него становится все больше и больше. Ему нужно добавлять в "физике", быстроте принятия решений, решительности, единоборствах, агрессивней отбирать шайбу, агрессивной нацеленности на ворота. Его сильные стороны — это броски, и мы желаем, чтобы он свои сильные стороны реализовывал, больше бросал. Хотя мы понимаем, что в юниорском хоккее больше возможностей бросать, нежели во взрослом. Здорово, что Филипп может и создать момент для партнера, и сам атаку завершить". Константин Курашев в сборной СССР В начале своей спортивной карьеры Константин Курашев считался перспективным защитником и регулярно вызывался в молодежные и юниорские сборные СССР. В 1979 году он выиграл бронзовые медали юниорского чемпионата мира, а спустя год в аналогичном турнире завоевал золото. В 1981 году Курашев был приглашен на молодежное первенство мира в ФРГ. Турнир официально проводился с 1977 года, и советская сборная на нем неизменно занимала первое место. На чемпионате 1981 года советские хоккеисты стали только третьими, уступив финнам (3:6) и шведам (2:3), а год спустя и вовсе остались без медалей, финишировав четвертыми.

"Думаю, мы были не совсем психологически готовы к тем чемпионатам мира в том смысле. Мы привыкли, что всегда тогда побеждала сборная СССР, и думалось, что дальше так будет идти по накатанной. У победителей шведов в ФРГ была очень серьезная команда, а на следующем турнире в Виннипеге канадцы нас вообще "раздолбали" со счетом 7:0. Тогда пришел весь стадион, и не только у меня, но и у остальных ноги дрожали, были подавлены психологически. Этот матч нас прибил", — вспоминает Курашев. "В первом матче турнира 1982-го мы неожиданно проиграли чехословакам 2:3, после канадцев финнам по глупости уступили — все пошло тогда кувырком. Мы же ехали на турнир, думали, что до нас выигрывали, и мы выиграем. Возможно, дело в том, что мы недостаточно сконцентрировано подошли к чемпионату, были недостаточно голодными до побед. Это комплекс мелочей, который привел к такому результату. Так что это полностью ошибка игроков, а не тренерского штаба. У нас была группа хороших хоккеистов, но не получилось команды, раздолбайства получилось больше, чем нужно", — признался собеседник ТАСС. Игры против клубов НХЛ В 1989 году в составе "Крыльев Советов" Константин Курашев принимал участие в серии матчей подмосковного "Химика" с клубами НХЛ. В Нью-Йорке были обыграны местные "Рейнджерс" (3:1), а игра с "Квебек Нордикс" завершилась вничью со счетом 4:4. Остальные три встречи российская команда проиграла — "Айлендерс" (4:5), "Хартфорду" (3:4) и "Монреалю" (1:2). "По правилам этой серии, "Крылья Советов" могли усилиться игроками из других команд, но Игорь Дмитриев (главный тренер "Крыльев" — прим. ТАСС) принял решение ехать только своим составом. Помню, в газетах писали, что "Крылья" едут "пионерским" отрядом в том смысле, что у нас было до пяти "масочников". И мы выступили в Америке достойно: выиграли матч в Нью-Йорке, сыграли в Квебеке вничью. Поэтому для меня это было основным — понять, насколько далеко от нас НХЛ, можно ли играть против заокеанских клубов", — отметил Курашев.

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