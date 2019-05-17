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Минспорт России окажет содействие кубинским бейсболистам в получении гражданства РФ

В составе сборной России, в частности, тренируется кубинец Джуниор Вальенте
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет содействие в получении российского гражданства кубинскими бейсболистами. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу Колобков встретился со сборной России по бейсболу в Москве. В составе национальной команды, в частности, тренируется кубинец Джуниор Вальенте.

"Да, мы будем помогать (в получении гражданства - прим. ТАСС), - сказал Колобков. - У нас есть определенный порядок, ребята обращаются в миграционную службу. В команде есть несколько кубинцев, они также работают тренерами, помогают нашим ребятам. Они ассимилируются, поэтому их надо поддержать".

"Это нормально - вопрос ассимиляции тех, кто хочет выступать за сборную России, не важно, в каком виде спорта, - продолжил Колобков. - Кто видит себя россиянином, изучает русский язык, кто хочет помогать нашим детям тренироваться, развиваться и повышать мастерство. Здесь ничего такого нет".

Бейсбол вошел в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Теги
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