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Бахмутов: проблемы Ночной хоккейной лиги - профессионалы и нехватка льда

По словам гендиректора лиги, чем больше становится Ночная лига, тем больше мастеров хочет в ней играть

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главными проблемами Ночной хоккейной лиги являются профессиональные спортсмены, которые хотят участвовать в любительских соревнованиях, и недостаточное количество игровых площадок. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

Игроки, которые были заявлены за профессиональные клубы, не имеют права принимать участие в Ночной хоккейной лиге.

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"Основной недостаток и наша основная проблема - это выявление хоккейного прошлого у так называемых любителей, которые очень хотят играть у нас, - сказал Бахмутов. - Мы вынуждены с этим бороться по мере своих сил. Чем больше становится Ночная лига, тем больше мастеров хочет у нас играть, но мы любительский чемпионат страны".

"Вторая немаловажная проблема - это нехватка льда. Во многих регионах льда катастрофически не хватает, несмотря на то, что строительство новых ледовых площадок идет полным ходом. Все равно льда мало, ребята вынуждены мириться с тем положением вещей, которое есть в регионах", - добавил Бахмутов.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

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