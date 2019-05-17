Всемирный боксерский совет рассмотрит слова Уайлдера о желании убить соперника на ринге

ТАСС, 17 мая. Всемирный боксерский совет (WBC) планирует рассмотреть слова чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера о том, что его ближайший соперник соотечественник Доминик Бризил может скончаться во время боя. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Би-би-си.

Поединок между боксерами пройдет 18 мая в Нью-Йорке.

В преддверии поединка Уайлдер заявил: "Бокс - единственный спорт, где платят за убийство. Тогда почему бы мне не убивать?"

"Слова Уайлдера вызывают сожаление, они портят репутацию бокса. Его скрытые сравнения идут в разрез с этическими правилами WBC. Комиссия организации по этике рассмотрит высказывания Уайлдера. Я давно знаю Уайлдера, он не тот человек, которого изображает в таких комментариях", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

33-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья. Последний бой Уайлдер провел в декабре 2018 года, защитив титул чемпиона мира по версии WBC. 12-раундовый поединок в Лос-Анджелесе против британца Тайсона Фьюри он завершил вничью. В активе 33-летнего Бризила 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.