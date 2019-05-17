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Клуб КХЛ "Ак Барс" подписал контракт с защитником "Торонто" Ожигановым

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года
Игорь Ожиганов AP Photo/Nick Wass
Описание
Игорь Ожиганов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 17 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" заключил контракт с защитником "Торонто" Игорем Ожигановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года. В начале мая "Ак Барс" обменял чешского форварда Иржи Секача в ЦСКА на права на Ожиганова.

"Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве, - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов. - У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), мы считаем, что все это поможет "Ак Барсу" добиваться побед".

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Ожиганов провел в составе "Торонто" 53 матча и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи). В плей-офф, где "Торонто" проиграл "Бостону" в первом раунде (3-4 в серии), Ожиганов не играл.

В КХЛ Ожиганов выступал за ЦСКА, хабаровский "Амур" и новосибирскую "Сибирь". В "Сибири" и ЦСКА Ожиганов, в частности, играл под руководством Дмитрия Квартальнова, который сейчас является главным тренером "Ак Барса".

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