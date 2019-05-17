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Дворкович: участникам "Ралли мира" будет непросто пройти дистанцию на электромобилях

Старт первого этапа соревнований будет дан 27 мая в Монте-Карло

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Участникам международного марафона "Ралли мира - 2019" будет непросто преодолеть дистанцию на электромобилях. Такое мнение ТАСС высказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Старт первого этапа соревнований будет дан 27 мая в Монте-Карло, а финиш состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума.

"В этом году мы решили стать партнерами мероприятия, наша команда будет принимать участие в ралли, - сказал Дворкович. - Для нас это, во-первых, возможность показать то, что электрический транспорт и увеличение его роли является приоритетом "Сколково". Во-вторых, это возможность показать, что мы во всех отношениях приветствуем открытость и большее единение с Европой и считаем спорт в целом, в том числе и автомобильный, одним из способов завязывания контактов и дружеских отношений. Нам этот проект предложили наши эстонские друзья, мы с радостью согласились".

"Ралли мира" проходит уже в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт выйдут электромобили. "Будет непросто, поскольку нужно с учетом длины дистанции и емкости электрических батарей правильно рассчитывать скорость и параметры движения - это непростая задача. Тем не менее, современные технологии позволят ее решить", - отметил Дворкович.

Первый финиш ожидается 4 июня в Москве в ИЦ "Сколково" в рамках выставки инновационных технологий, здесь состоится первое награждение победителей марафона. "На финише в "Сколково" будет очень интересный праздник, мы его сейчас готовим, - сказал Дворкович. - Мы одновременно являемся площадкой для завершения одного этапа и начала другого - до Санкт-Петербурга, у нас будет несколько кругов ралли внутри самого "Сколково". Москва стала самым продвинутым городом Европы в части использования общественного электрического транспорта, поэтому для нашей столицы это очень важное событие".

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