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Кузнецов хотел бы, чтобы на чемпионате мира по хоккею было побольше выходных дней

Следующий матч на турнире сборная проведет в субботу против латвийцев

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею - достаточно сложный турнир, хотелось бы, чтобы во время его проведения у сборных было побольше выходных дней. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий команды России Евгений Кузнецов.

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Сборная России 15 мая победила команду Италии со счетом 10:0, на следующий день подопечные Ильи Воробьева получили выходной.

"Хотелось бы побольше выходных. Чемпионат сложный, много игр, поэтому такие дни очень нужны, когда элементарно не приходишь на лед и отдыхаешь, - сказал Кузнецов. - Игра с чехами (3:0) показала, что хоккей совсем другой, темп другой, цена ошибки возрастает. Хочется побольше таких игр".

Следующий матч на турнире сборная России проведет в субботу против латвийцев.

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