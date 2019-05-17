Кузнецов хотел бы, чтобы на чемпионате мира по хоккею было побольше выходных дней

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею - достаточно сложный турнир, хотелось бы, чтобы во время его проведения у сборных было побольше выходных дней. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий команды России Евгений Кузнецов.

Сборная России по хоккею забросила десять шайб итальянцам в матче ЧМ

Легкая прогулка. Сборная России по хоккею забросила десять шайб итальянцам в матче ЧМ

Сборная России 15 мая победила команду Италии со счетом 10:0, на следующий день подопечные Ильи Воробьева получили выходной.

"Хотелось бы побольше выходных. Чемпионат сложный, много игр, поэтому такие дни очень нужны, когда элементарно не приходишь на лед и отдыхаешь, - сказал Кузнецов. - Игра с чехами (3:0) показала, что хоккей совсем другой, темп другой, цена ошибки возрастает. Хочется побольше таких игр".

Следующий матч на турнире сборная России проведет в субботу против латвийцев.