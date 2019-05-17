Малкин надеется, что его взаимодействие с Дадоновым улучшится в играх чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин надеется, что его взаимодействие с Евгением Дадоновым будет улучшаться от игры к игре на чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам.

В четырех матчах Малкин, играющий в звене с Дадоновым и Михаилом Григоренко, отдал три голевые передачи, а Дадонов забил шесть голов.

"Это все наигрывается со временем, не сразу все пошло, в раздевалке все обговариваем. Думаю, дальше будет лучше. У нас есть и другие хорошие связки, тренеры сделали ставку на то, чтобы найти свои сочетания", - сказал Малкин.

Малкин сравнил игру Григоренко и Ильи Ковальчука, с которым он ранее действовал в тройке. "Ковальчук все-таки снайпер, он больше нацелен на ворота. Григоренко может сыграть в центре, он очень здорово обороняется, его используют в меньшинстве. Он блокирует шайбу и может тонко сыграть", - подчеркнул он.

В следующем матче россияне 18 мая сыграют с латвийцами, начало в 13:15 мск.