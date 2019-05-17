"Сколково" и компания из Сан-Марино подпишут соглашение во время проведения "Ралли мира"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Соглашение о создании IT-кластера между ИЦ "Сколково" и компанией из Сан-Марино будет подписано в рамках "Ралли мира - 2019". Об этом ТАСС рассказал организатор пробега, президент благотворительного фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов.

Международный марафон "Ралли мира" - ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Старт первого этапа соревнований будет дан 27 мая в Монте-Карло, а финиш состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума. "Ралли мира" проходит уже в третий раз, если в 2017 и 2018 годах участники соревновались на ретро-автомобилях, то в этот раз на старт выйдут электромобили. Фонд "Сколково" впервые стал партнером автопробега.

"В этом году мы решили сделать такой инновационный формат, тем более, что теперь участвует "Сколково", - сказал Усманов. - Мы планируем в Сан-Марино подписать соглашение между "Сколково" и местной компанией о создании IT-кластера. Это выход стартапов российских компаний на европейский рынок через Сан-Марино. Власти государства встретят ралли прямо на площади у правительственного дворца, будет несколько министров - все они с воодушевлением отнеслись к этому проекту и поддерживают его".

"Наша страна и Европа находятся сейчас в таком формате, когда присутствует какая-то политическая острота, взаимная риторика, мы считаем, что наш проект "Ралли мира" может добавить взгляд на общую проблематику с другой стороны. Ралли пройдет через 10 стран и 25 крупнейших городов, по пути следования участников автопробега будут встречать мэры, все будут видеть, что это "Ралли мира", что участники - это представители разных стран. Ралли будут видеть тысячи людей, а на финише на Петербургском международном экономическом форуме все увидят европейцев, которые приехали с хорошим отношением к нам. Политикой у нас занимаются специальные люди, но мне хочется внести какой-то вклад, поскольку я гражданин России", - заключил Усманов.