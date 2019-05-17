"Тамбов" прошел лицензирование для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАСС, 17 мая. "Тамбов" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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"Сегодня футбольный клуб "Тамбов" успешно прошел процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях РФС в сезоне-2019/20. Клуб выполнил все необходимые критерии, предъявляемые в процессе прохождения лицензирования", - говорится в сообщении.

"Тамбов" в следующем сезоне будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем сезоне клуб играет в Олимп - Футбольной национальной лиге и уже не опустится ниже второго места в турнирной таблице, которое дает право напрямую выйти в РПЛ.