Христенко: турнир по гольфу в рамках ПМЭФ способствует развитию этого вида спорта в РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup, который проводится в рамках Петербургского международного экономического форум, способствует развитию и популяризации этого вида спорта в России. Такое мнение высказал глава Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко, слова которого приводит пресс-служба фонда "Росконгресс".

SPIEF Golf Cup пройдет в клубе "Петергоф" в заключительный день форума - 8 июня. Организаторами турнира выступают "Росконгресс", АГР и компания "Гольф Эстейт". Для желающих улучшить свои навыки игры организаторы запланировали специальные уроки гольфа, которые проведут старший тренер сборной России Игорь Ивашин, а также действующие чемпионы страны Екатерина Малахова и Артемий Яловенко. Кроме этого, в развлекательную программу SPIEF Golf Cup включены кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления музыкантов, интерактивы и лотерея от партнеров.

"Гольф-турнир уже стал одной из традиций ПМЭФ, - сказал Христенко. - В турнире 2018 года приняли участие более 100 гольфистов и гостей ПМЭФ из 9 стран, по нашим ожиданиям, в этом году SPIEF Golf Cup нарастит обороты и станет еще более масштабным событием. Гольф для России - сравнительно молодой вид спорта, для его развития необходимы новые достижения и знаковые события, которые будут способствовать популяризации и увеличению количества вовлеченных в индустрию людей. В этой связи АГР заинтересована в сотрудничестве с "Росконгрессом", SPIEF Golf Cup выполняет важную функцию для развития всей гольф-отрасли в России, при этом турнир полностью соответствует задачам форума, создает пространство доверия для формирования спортивных, личных и деловых контактов".

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 по 8 июня, его спортивная программа будет включать в себя мероприятия по 12 видам спорта.