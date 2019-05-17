IAAF надеется до конца мая получить от WADA данные московской лаборатории по легкоатлетам

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах в течение двух ближайших недель. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер в четверг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанные на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года.

"AIU пока ничего не получил от WADA, - отметила Кумер. - Однако мы поддерживаем с ними связь и надеемся получить данные системы управления лабораторной информацией (LIMS), полученные из московской лаборатории, в течение ближайших двух недель".

В настоящее время российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только при условии получения от IAAF статуса нейтрального спортсмена.