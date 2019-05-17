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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IAAF надеется до конца мая получить от WADA данные московской лаборатории по легкоатлетам

Отдел расследований WADA уже начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанные на данных лаборатории
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© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах в течение двух ближайших недель. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

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Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер в четверг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанные на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года.

"AIU пока ничего не получил от WADA, - отметила Кумер. - Однако мы поддерживаем с ними связь и надеемся получить данные системы управления лабораторной информацией (LIMS), полученные из московской лаборатории, в течение ближайших двух недель".

В настоящее время российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только при условии получения от IAAF статуса нейтрального спортсмена.

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