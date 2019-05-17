Кузнецов: у сборной России по хоккею на ЧМ в Словакии дружный коллектив

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Словакии является дружным коллективом. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Евгений Кузнецов.

Россияне одержали четыре победы в четырех матчах на турнире. В следующем матче россияне в субботу сыграют с командой Латвии.

"У нас в сборной дружный коллектив. На обед и на ужин минимум по 15 человек ходит. Редко встретишь, чтобы команда так вместе была", - сказал он.

После игры с итальянцами (10:0) россияне получили день отдыха. По словам нападающего "Вашингтона", он не должен расслабить игроков. "Понимаю, насколько редкие у нас выходные. Мы до обеда в номере лежали, двигаться не хотелось", - отметил он.

Кузнецов рассказал об игре в звене с Александром Барабановым в матче с итальянцами. "Самое главное, что мы стараемся играть друг на друга, по последней игре нельзя судить, хорошо у нас получилось или нет. Нужно судить по будущим матчам", - отметил он.

"Кравцов поборется за место в составе "Рейнджерс"

В ночь на пятницу "Каролина", которая выбила в первом раунде Кубка Стэнли "Вашингтон", завершила борьбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги, проиграв в четырех матчах "Бостону". "У "Каролины" не получилась игра у основного вратаря, пришлось выпускать второго (Кертиса Макелинни - прим. ТАСС). Хотя, когда мы играли с ними, у них [Петр] Мразек (основной вратарь "Каролины") "на ушах" стоял. Когда у тебя вратарь так тащит, это придает дополнительную энергию", - подчеркнул Кузнецов.

По окончании сезона в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ряд хоккеистов, выступавших в лиге, подписали контракты с клубами НХЛ. "Каждый своей головой думает: если ребята видят, что есть шанс попробовать в НХЛ, то почему бы и нет. Когда я уезжал, много кто был "за" и "против", сейчас ни о чем не жалею, и у ребят дай бог, чтобы все получилось", - сказал Кузнецов.

Контракт с "Рейнджерс" подписал 19-летний форвард Виталий Кравцов, выступавший за "Трактор", за который ранее играл Кузнецов. "У него не было четырех операций за год, как у меня [перед отъездом]. У меня был тяжелый год, а он здоровый парень, летом пройдет всю подготовку и поборется за место с местными ребятами", - подчеркнул Кузнецов.