Футболист "Урала" Ильин извинился за конфликт с Мирзовым после матча с "Арсеналом"

Ответный матч 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" прошел 15 мая и завершился со счетом 2:2. В первой встрече "Урал" одержал победу и по итогам двухматчевого противостояния вышел в финал турнира. После завершения второго матча Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.

"После матча с тульским "Арсеналом" между мной и Мирзовым действительно произошла небольшая стычка, это все были эмоции после тяжелейшего матча - мужской разговор на повышенных тонах, - отметил Ильин. - Несмотря на то, что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку, я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям, мы все россияне - и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение, мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию".

Ранее сообщалось, что оба футболиста будут приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник для разрешения конфликтной ситуации.