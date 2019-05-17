Судья Лапочкин назначен на финал Олимп - Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом"

ТАСС, 17 мая. Судья Сергей Лапочкин получил назначение на финальный матч Олимп - Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и "Уралом". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре.

Ассистентами главного судьи станут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев. Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, резервным ассистентом судьи станет Антон Аверьянов. Видеоарбитром на матче будет Сергей Карасев, ассистентом - Михаил Вилков. Геннадий Куличенков назначен инспектором встречи.

Команды уже встречались в розыгрыше Кубка России в сезоне-2016/17, тогда "Локомотив" оказался сильнее "Урала" (2:0). Всего московский клуб выигрывал трофей девять раз. "Урал" три раза добирался до четвертьфиналов, а также один раз становился полуфиналистом и финалистом турнира.