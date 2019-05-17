РУСАДА выявило в апреле 10 случаев возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил

МОСКВА, 16 мая /ТАСС/. Десять случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами были зафиксированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в апреле. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно отчету РУСАДА, за первые четыре месяца сотрудниками агентства было выявлено 34 случая возможного нарушения антидопинговых правил (два - в январе, по 11 - в феврале и марте, 10 - в апреле).

В 2018 году РУСАДА выявило 146 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2017-м - 59.