Тихонов призвал не связывать с допингом решение биатлонистки Дальмайер завершить карьеру

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Решение двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер завершить карьеру в возрасте 25 лет нельзя связывать с возможными проблемами немецкой биатлонистки с допингом. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов.

О завершении профессиональной карьеры Дальмайер, которая также является семикратной чемпионкой мира, объявила в пятницу. Свое решение спортсменка объяснила тем, что больше не чувствует желания соревноваться.

"Мы можем подозревать кого угодно, кроме себя, - сказал Тихонов. - По количеству допинговых нарушений в биатлоне Россия переплюнула всех, так что не надо нам говорить про Дальмайер, надо в своем огороде разбираться".

"Да, она ушла рано, но я даже не хочу говорить об этом [допинге]. Не верить самим себе - в русском характере. Это ее право, у нее брали много допинг-проб и ничего не было. Она сделала себе карьеру и обеспечила себя до конца дней", - добавил он.

Весной 2017 года Дальмайер временно приостанавливала карьеру на неопределенный срок, что породило в среде биатлонных болельщиков разговоры о возможных проблемах немецкой биатлонистки с допингом.

Минувший сезон она практически полностью пропустила из-за проблем со здоровьем, но на чемпионате мира она все же выступила, завоевав две бронзовые награды.