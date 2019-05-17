Малкин: графики игр на чемпионате мира - 2019 и в НХЛ схожи

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Расписание матчей на чемпионате мира похоже на график игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин.

Россияне провели четыре матча на турнире и одержали победы во всех встречах. Матчи со сборными Австрии и Чехии были сыграны 12 и 13 мая соответственно. Встречи с латвийцами и швейцарцами также пройдут в течение двух дней - в субботу и воскресенье. Каждая команда на групповом этапе турнира проводит по семь игр.

"В НХЛ у нас есть подобный график, это не в новинку, мы привыкли к этому. Главное, правильно расходовать силы. Мы играем в четыре звена, и если ты проводишь на льду 15 минут, это не так много. Главное, правильно играть, а когда трибуны тебя гонят, об усталости не думаешь", - отметил 32-летний Малкин.

По словам российского нападающего, игроки поддерживают автора "золотого" гола в финале Олимпиады-2018 Кирилла Капризова, который пропустит предстоящий матч с командой Латвии. "Пока ему не нашлось ему места, мы стараемся поддержать его, он скажет свое слово. Мы знаем, насколько он талантливый", - сказал форвард сборной России.

"Иностранному тренеру тяжело что-то объяснить игрокам в КХЛ во время тайм-аута"

Малкин пожелал удачи форварду "Сент-Луиса", который проигрывает в полуфинальной серии Кубка Стэнли "Сан-Хосе" (1-2), Владимиру Тарасенко в борьбе за трофей. "Мне хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Все говорят, что "Сан-Хосе" выйдет в финал, хотя там много судейских ошибок, им помогают. Но это хоккей, это все равно хорошая команда", - подчеркнул он.

"Что касается серии "Бостона" с "Каролиной", то "Бостон" заслуженно попал в финал. Это одна из команд, на которую ставили, и у нее есть шансы выиграть в плей-офф", - добавил Малкин.

Нападающий "Питтсбурга" считает, что главной проблемой в работе иностранных тренеров в России является языковой барьер. "Я когда играл в "Металлурге", то за 30 секунд тайм-аута тяжело что-то объяснить, когда ты проигрываешь. Перевод занимает 15 секунд, и не всегда ты улавливаешь информацию. Но как мы видим, канадский тренер (Боб Хартли, - прим. ТАСС) в "Авангарде" показал, что можно делать результат", - отметил Малкин.