УЕФА ответил на критику "Арсенала" о проведении финала Лиги Европы в Баку

В четверг "Арсенал" опубликовал официальное заявление, касающееся недовольства выбором УЕФА Баку как местом проведения финала Лиги Европы, в котором сыграют английские "Арсенал" и "Челси". Клуб остался недоволен логистикой и тем, что УЕФА предоставил болельщикам "Арсенала" лишь 6000 билетов при вместимости стадиона 69870 человек.

"Заявки от кандидатов на организацию еврокубковых финалов, как правило, принимаются за два года до события, а значит, в момент назначения хозяев какие-то конкретные обстоятельства, в которых будет проводиться финал, могут быть неизвестны, - заявили в пресс-службе организации. - Очевидно, что мобильность и размещение являются ключевым критерием при оценке заявок, и пропускная способность аэропорта - важный элемент. Отличие финалов Лиги Европы от финалов Лиги чемпионов в непрогнозируемости числа болельщиков финалистов, которые намерены посетить матч. Опыт организации предыдущих финалов подсказывает, что в зависимости от команд, участвующих в финале, число болельщиков может заметно варьироваться, а потому не имеет большого смысла заранее устанавливать пропорциональные квоты для финалистов в зависимости от вместимости стадиона, а лучше действовать на основе реальных данных".

Также в УЕФА отметили, что эксперты усердно работают, чтобы найти более дешевые варианты для болельщиков финалистов.

"Понятно, что английский финал с участием двух клубов из Лондона был не самым вероятным событием в момент назначения хозяев, и ясно, что данное обстоятельство добавило сложностей в плане логистики. Организация подобных событий влияет на рост популярности футбола в целом регионе. По этой причине УЕФА считает неверным исключение каких-то стадионов из числа кандидатов только из-за их децентрализованного географического положения. Я верю, что вы, как люди спорта и представители клуба с богатыми и славными традициями и четкими спортивными принципами, поймете", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.