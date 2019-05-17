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Допинг в спорте

РУСАДА с января по апрель 2019 года получило 50 запросов на терапевтические исключения

31 запрос передан в комитет по использованию запрещенных субстанций
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2019 года получило от российских спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по апрель включительно к нам поступило 50 запросов на терапевтическое использование, - заметила Пахноцкая. - 31 запрос передан в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено 16 запросов, отклонено - 12".

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением Всемирного антидопингового агентства рассматривает Российское антидопинговое агентство.

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