Президент Азербайджана вручил Ирине Винер-Усмановой орден "Дружба"

ТАСС, 17 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер-Усмановой орден "Достлуг" ("Дружба"). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ о награждении Винер-Усмановой орденом "Дружба" вышел в июле 2018 года. В пятницу Алиев провел встречу с главой ВФХГ, на которой вручил ей награду.

Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с 2008 года. Она подготовила целый ряд титулованных гимнасток, среди которых олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева и двукратная олимпийская чемпионка (2008, 2012) Евгения Канаева.

Орден "Дружба" вручается за заслуги в укреплении связей в различных областях между Азербайджаном и другими странами.

В Баку с 16 по 19 мая проход чемпионат Европы по художественной гимнастике.