{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

Первый матч после реконструкции на арене состоится 26 мая
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Один из осенних матчей сборной России по футболу может пройти на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Об этом в пятницу журналистам генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

Стадион в Петровском парке примет первый матч после реконструкции 26 мая, в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги сыграют столичное "Динамо" и тульский "Арсенал".

"Конечно, для нас было бы честью принять у себя игру с участием сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение такого матча, такие разговоры ведутся", - заявил Лунтовский.

Теги
Российский футбол
"Йокерит" обменял хоккеиста сборной Финляндии Маннинена в "Салават Юлаев"
На мировом первенстве в Словакии форвард набрал 6 очков в 4 матчах
Читать полностью