Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Один из осенних матчей сборной России по футболу может пройти на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Об этом в пятницу журналистам генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

Стадион в Петровском парке примет первый матч после реконструкции 26 мая, в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги сыграют столичное "Динамо" и тульский "Арсенал".

"Конечно, для нас было бы честью принять у себя игру с участием сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение такого матча, такие разговоры ведутся", - заявил Лунтовский.