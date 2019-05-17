Голкипер ФК "Порту" Касильяс сообщил, что его состояние здоровья улучшилось

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы. Ранее испанская газета ABC сообщала, что 37-летний голкипер может завершить спортивную карьеру по окончании сезона.

ТАСС, 17 мая. Состояние здоровья перенесшего инфаркт голкипера португальского футбольного клуба "Порту" испанца Икера Касильяса улучшилось. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

"Вчера я был на осмотре у доктора Филипе Маседо. Все очень хорошо. Это действительно отличная новость, которой я хотел поделиться со всеми", - написал Касильяс.

Он отметил, что объявит решение о завершении карьеры, как только придет время. В марте голкипер продлил контракт с "Порту" до лета 2020 года.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суеркубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).