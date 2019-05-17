Церемония открытия спорткомплекса в Петровском парке пройдет в начале следующего сезона

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия спортивного комплекса "Динамо" в Петровском парке пройдет в начале следующего сезона. Об этом в пятницу журналистам генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

Реконструкция стадиона "Динамо" велась с 2008 по 2018 годы. В состав спорткомплекса входят футбольная и хоккейная арены. Хоккейный клуб "Динамо" проводит домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге на "ВТБ-Арене" с января текущего года. Первый матч с участием футбольного "Динамо" на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" состоится 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России, соперником бело-голубых станет тульский "Арсенал".

"Торжественная церемония, которая откроет не только футбольный стадион, но и всю площадку, пройдет в начале следующего сезона, раскрыть детали я пока не могу", - заявил Лунтовский.