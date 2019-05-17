Биатлонистка Дальмайер завершит карьеру "Рождественской гонкой"

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заключительным стартом двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер станет "Рождественская гонка", которая пройдет 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.
О завершении профессиональной карьеры Дальмайер объявила в пятницу. Свое решение 25-летняя спортсменка объяснила тем, что больше не чувствует желания соревноваться.
"Королева биатлона Лаура Дальмайер объявила об окончании карьеры, в последний раз на дистанцию она выйдет 28 декабря в Гельзенкирхене", - сообщил Шпикер.
"Рождественская гонка", которая официально называется "Мировой командный вызов по биатлону", является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Этой гонкой завершали свои карьеры россиянин Антон Шипулин, Дарья Домрачева из Белоруссии и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.
Немецкая спортсменка выиграла две золотые олимпийские медали на Играх 2018 год в Пхёнчхане - в спринте и гонке преследования, также она завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Дальмайер является семикратной чемпионкой мира и единственной биатлонисткой в истории, кому удавалось выиграть пять золотых медалей на одном мировом первенстве (2017 год). Помимо этого в ее активе три серебряные и пять бронзовых наград мировых первенств. В сезоне-2016/17 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.