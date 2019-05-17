Биатлонистка Дальмайер завершит карьеру "Рождественской гонкой"

О завершении профессиональной карьеры Дальмайер объявила в пятницу. Свое решение 25-летняя спортсменка объяснила тем, что больше не чувствует желания соревноваться.

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заключительным стартом двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер станет "Рождественская гонка", которая пройдет 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.

"Королева биатлона Лаура Дальмайер объявила об окончании карьеры, в последний раз на дистанцию она выйдет 28 декабря в Гельзенкирхене", - сообщил Шпикер.

"Рождественская гонка", которая официально называется "Мировой командный вызов по биатлону", является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене. Этой гонкой завершали свои карьеры россиянин Антон Шипулин, Дарья Домрачева из Белоруссии и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

Немецкая спортсменка выиграла две золотые олимпийские медали на Играх 2018 год в Пхёнчхане - в спринте и гонке преследования, также она завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира и единственной биатлонисткой в истории, кому удавалось выиграть пять золотых медалей на одном мировом первенстве (2017 год). Помимо этого в ее активе три серебряные и пять бронзовых наград мировых первенств. В сезоне-2016/17 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.