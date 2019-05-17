Минспорт утвердил Чудинова в должности главного тренера сборной РФ по санному спорту

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило кандидатуру Сергея Чудинова на посту главного тренера сборной России по санному спорту. Об этом ТАСС сообщили в Минспорте РФ.

В середине апреля члены президиума Федерации санного спорта России приняли решение рекомендовать Чудинова на пост главного тренера сборной России по санному спорту.

До весны 2018 года пост главного тренера национальной команды занимал трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, который в итоге вынужден был покинуть эту должностью после внутреннего конфликта внутри сборной России. В сезоне-2018/19 функции главного тренера исполнял тренерский совет Федерации санного спорта России, которым руководила наставник молодежной команды Вера Бардина.

Чудинов из-за недопуска Демченко на Олимпиаду-2018 руководил российскими саночниками в южнокорейском Пхёнчхане.