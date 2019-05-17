Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов" из-за травмы

ТАСС, 17 мая. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков не полетел с командой на матч 29-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Отмечается, что во время утренней тренировки в пятницу Глушаков получил ушиб коленного сустава, из-за чего было принято решение, что он останется в Москве.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в субботу, начало в 19:00 мск. "Спартак" после 28 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.