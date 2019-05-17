Московское "Динамо" получило лицензии РФС и УЕФА на сезон-2019/20

ТАСС, 17 мая. Московское "Динамо" успешно прошло процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что "Динамо" предоставит РФС финансовые гарантии на сезон-2019/20 в ближайшее время.

Помимо "Динамо", лицензии РФС первого уровня и УЕФА получили "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), "Краснодар", "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва), "Арсенал" (Тула), "Оренбург", "Рубин" (Казань) и "Урал" (Екатеринбург). Лицензии РФС первого уровня получили "Ростов", "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа", "Сочи", "Тамбов", "Нижний Новгород". Лицензии РФС второго уровня предоставлены "Шиннику" (Ярославль), "Томи" (Томск), "Чертаново" (Москва), "СКА-Хабаровску", "Химкам" (Московская область), "Ротору" (Волгоград) и еще десяти клубам из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Отмечается, что в лицензии УЕФА на будущий сезон отказано "Ахмату" и "Ростову".

В выдаче лицензии РФС второго уровня в связи с невыполнением обязательных критериев отказано "Анжи" (Махачкала), "Балтике" (Калининград), "Мордовии" (Саранск), "Лучу" (Владивосток), "Чайке" (Ростовская область), "Урожаю" (Краснодар), "Авангарду" (Курск) и еще трем клубам ПФЛ.

В соответствии с правилами РФС, футбольные клубы имеют право подать апелляционную жалобу. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС, где будут рассмотрены поступившие жалобы клубов.