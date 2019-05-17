Президент "Арсенала": недостойное поведение Ильина нанесло вред всему российскому футболу

ТАСС, 17 мая. Недостойное поведение футболиста екатеринбургского "Урала" Владимира Ильина в отношении игрока тульского "Арсенала" Резиуана Мирзова нанесло вред всему российскому футболу. Такое мнение высказал президент "Арсенала" Гурам Аджоев, слова которого в пятницу приводит пресс-служба тульской команды.

Ответный матч 1/2 финала Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Уралом" прошел 15 мая и завершился со счетом 2:2. "Урал" по итогам двухматчевого противостояния вышел в финал турнира. После завершения матча Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.

"Считаем недопустимыми любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб "Арсенал". Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу", - сказал Аджоев.

"Несмотря на то что игрок "Урала" принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков", - добавил президент "Арсенала".

Ранее сообщалось, что оба футболиста будут приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник для разрешения конфликтной ситуации.

В финале Олимп - Кубка России "Урал" 22 мая в Самаре сыграет против московского "Локомотива", который в ответном матче в гостях обыграл "Ростов" со счетом 2:0, первая встреча завершилась вничью - 2:2.