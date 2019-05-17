Шахматист Витюгов: лучше играть в Гран-при по системе плей-офф, чем смотреть турнир дома

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов отметил, что рад принять участие в московском этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), несмотря на систему плей-офф, так как мог не попасть на турнир. Об этом сообщил журналистам после игры сам гроссмейстер.

Витюгов сыграл вничью с Петром Свидлером в первой партии первого раунда московского этапа Гран-при FIDE - 2019. Турнир впервые проходит по олимпийской системе.

"Если бы не эта система, я бы просто не попал, так как расширилось количество участников. Намного лучше играть по системе плей-офф, чем смотреть дома любую другую систему. Также это намного более интересно и динамично для самих шахмат. Серия Гран-при последние годы испытывала трудности как со стороны спонсоров, так и со стороны зрителей, сегодня также не все довольны, но когда турнир наберет обороты, то будет очень интересно наблюдать, хотя играть не так и спокойно", - сказал Витюгов.

"Нужно двигаться от матча к матчу, перед турниром рассчитать соперников невозможно. Например, Кубок мира уже не так интересен, так как соперник известен заранее. Тут же соперника узнаешь накануне, что интереснее для всех", - добавил он.

Гран-при FIDE - 2019 будет состоять из четырех этапов и пройдет в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.