Чемпион ОИ Садулаев будет капитаном сборной России по вольной борьбе на Европейских играх

ТАСС, 17 мая. Чемпион Олимпийских игр 2016 года Абдулрашид Садулаев будет капитаном сборной России по вольной борьбе на Европейских играх в Минске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Кроме Садулаева, выступающего в весовой категории до 97 кг, в состав национальной команды вошли чемпион мира 2018 года Завур Угуев (весовая категория до 57 кг), двукратный бронзовый призер мировых первенств Ахмед Чакаев (до 65 кг), чемпион мира 2018 года Заурбек Сидаков (до 74 кг), чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев (до 86 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Анзор Хизриев (до 125 кг).

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе 23-летнего Садулаева три золотые и одна серебряная награды чемпионатов мира, также он трижды становился чемпионом Европы. На Европейских играх 2015 года в Баку Садулаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.