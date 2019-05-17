РУСАДА провело в апреле более 40 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провели в апреле 41 информационно-образовательное мероприятие, на которых присутствовало в общей сложности 1828 человек. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"По сравнению с мартом (26), количество проведенных информационно-образовательных мероприятий увеличилось более чем в полтора раза. Общее количество участников - 1828 человека, из которых 306 являются спортсменами, 127 - врачи, 634 - тренеры. Остальные наши слушатели - это спортивный персонал", - отметила Пахноцкая.

Всего с января по апрель включительно РУСАДА провело 89 информационно-образовательных мероприятий, которые посетило около 5 тыс. человек.

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, 4823 - персонал спортсменов и болельщики.