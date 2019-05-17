УЕФА не будет проводить реформы в отрыве от мнения национальных чемпионатов

8 мая УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, в групповом этапе турнира появится четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей в главном еврокубке. Также УЕФА планировал проводить матчи Лиги чемпионов в выходные дни, однако позднее Чеферин опроверг эту информацию. Отмечалось, что новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

ТАСС, 17 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен проводить реформы без учета мнения европейских национальных чемпионатов. Такое мнение высказал президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с национальными ассоциациями в Будапеште, его слова приводит пресс-служба организации.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) в четверг выступила с заявлением против реформы формата проведения Лиги чемпионов, предложенной УЕФА. EPFL настаивает на том, чтобы УЕФА пришел к соглашению со всеми европейскими лигами и другими заинтересованными сторонами для защиты интересов всех профессиональных клубов Европы. По мнению организации, предложенная реформа принесет пользу лишь нескольким богатым и доминирующим клубам Европы, а подавляющему большинству команд национальных чемпионатов это навредит. Также против реформы высказались главы ведущих национальных чемпионатов.

"Меня обнадежил позитивный отклик и солидарность между ассоциациями после нашей консультации, а также признание более крупными национальными чемпионатами необходимости вносить больший вклад на благо малых стран. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти путь вперед, который отвечает потребностям игры во всей Европе, а не только на больших рынках. УЕФА распределяет деньги по всей Европе, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно", - сказал Чеферин.

"Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ожидаем получения предложений от других заинтересованных сторон напрямую. Мы не должны собирать их из заявлений в СМИ. Мы ничего не будем решать в отрыве от общего мнения и никогда не примем изменений, которые повредят европейскому футболу", - добавил глава УЕФА.

Также Чеферин высказался по поводу новой стратегии УЕФА по развитию женского футбола, отметив, что аншлаг на финале женской Лиги чемпионов будет способствовать росту и популярности женского футбола.