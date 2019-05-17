Журналистов и членов оргкомитета ЧМ по хоккею эвакуировали из отеля в Кошице

КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Журналистов и членов оргкомитета чемпионата мира по хоккею эвакуировали из отеля в словацком Кошице из-за отключения электричества. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Инцидент случился в 16:00 мск, на 17:15 мск запланировано начало матчей дневной сессии мирового первенства. Отмечается, что проблема была решена в течение 15 минут, после чего журналисты и члены оргкомитета турнира смогли вернуться к работе.

Отель в Кошице примыкает к хоккейной арене, на которой проходят матчи турнира. Вход для журналистов и официальных лиц на арену в Кошице осуществляется напрямую через отель, также на его территории находится буфет и зоны для официальных лиц.

"Короткое отключение электричества в отеле не повлияло на подготовку к матчу Словакия - Франция. Отключение электричества коснулось только отеля, но не хоккейной арены", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в словацких Братиславе и Кошице завершится 26 мая.