Минский клуб КХЛ "Динамо" не смог договориться о контракте с тренером Андриевским

"Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта, - сказал Басков. - Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности по вопросу количества легионеров, особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ. Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них, переговоры по всем направлениям продолжаются".

Предыдущим главным тренером "Динамо" был Андрей Сидоренко. В минувшем сезоне КХЛ "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.