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КХЛ

Минский клуб КХЛ "Динамо" не смог договориться о контракте с тренером Андриевским

14 мая бело-голубые на своем сайте сообщили о назначении специалиста на пост главного тренера команды
Александр Андриевский Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александр Андриевский
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и белорусский тренер Александр Андриевский не достигли договоренности о подписании контракта. Об этом сообщил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

14 мая "Динамо" сообщило о назначении Андриевского на пост главного тренера команды.

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"Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта, - сказал Басков. - Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности по вопросу количества легионеров, особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ. Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них, переговоры по всем направлениям продолжаются".

Предыдущим главным тренером "Динамо" был Андрей Сидоренко. В минувшем сезоне КХЛ "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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