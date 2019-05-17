Нидеррайтер пополнит состав сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 17 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Нино Нидеррайтер 20 мая присоединится к сборной Швейцарии на чемпионате мира. Об этом информирует пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

В ночь на пятницу "Каролина" завершила борьбу за Кубок Стэнли, в четырех матчах уступив в финальной серии Восточной конференции "Бостону".

26-летний Нидеррайтер по ходу нынешнего сезона был обменян из "Миннесоты" в "Каролину". В регулярном чемпионате за обе команды в сумме он набрал 53 (23 заброшенные шайбы + 30 голевых передач) очка. В плей-офф в 15 играх швейцарский форвард записал на свой счет одну шайбу и сделал три результативные передачи. Нидеррайтер дважды становился серебряным призером чемпионатов мира - в 2013 и 2018 годах.

Сборная Швейцарии после четырех матчей набрала 12 очков и занимает второе место в группе В, уступая российской команде по дополнительным показателям. Следующую встречу швейцарцы проведут в субботу со шведами. 19 мая швейцарская сборная сыграет с россиянами, а 21 мая - с чехами.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея США, состав американской сборной пополнит нападающий Люк Канин. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 49 матчей за "Миннесоту", в которых набрал 17 (6+11) очков. Он является чемпионом мира 2017 года среди молодежных команд (игроки не старше 20 лет).

Сборная США после четырех игр набрала восемь очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы А. Следующий матч американские хоккеисты проведут в субботу с командой Дании.