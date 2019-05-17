Шахматист Дубов оценил формат проведения московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Даниил Дубов рассказал о плюсах и минусах олимпийской системы проведения московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). В беседе с ТАСС после первой партии на турнире он отметил повышенное напряжение на соревнованиях такого формата.

В пятницу начался первый этап Гран-при FIDE. В первой партии Дубов сыграл вничью с Анишем Гири (Нидерланды). Турнир впервые проходит по олимпийской системе.

"Волнения было не больше, чем обычно, но в олимпийской системе чуть выше напряжение для шахматистов. Есть и свои плюсы: ты сделал два плохих хода и можешь ехать домой, раньше освобождаешься и нет мучительного финиша", - сказал Дубов.

После игры шахматисты обсудили ход партии и разобрали некоторые ошибки. "Атмосфера на турнире спортивная, обсудили ошибки, есть взаимоуважение, но ужинать после игры мы, конечно, не пойдем. Да, есть какие-то шахматисты, которые друг друга недолюбливают, например у Грищука и Накамуры есть своя история противостояния", - сказал 23-летний россиянин.

"Обсудив после игры ошибки, нельзя сказать, что что-то сильно изменилось. Для победы нужно просто хорошо играть", - добавил гроссмейстер.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Московский этап Гран-при завершится 29 мая,