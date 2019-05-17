Драчев: Дальмайер украшала биатлон, подозревать ее в допинге оснований нет

О завершении профессиональной карьеры Дальмайер, которая также является семикратной чемпионкой мира, объявила в пятницу. Свое решение 25-летняя спортсменка объяснила тем, что потеряла мотивацию соревноваться.

"Хотелось бы поблагодарить спортсменку за красивый биатлон, яркие, уверенные победы. Нам было приятно наблюдать за ее выступлениями. Лаура - элитная, выдающаяся спортсменка, которая достигла всех высот в нашем виде спорта", - сказал Драчев.

"Для нас ее решение стало неожиданным, 25 лет - самый лучший возраст для биатлона, она могла еще много добиваться. Но это спорт: если люди теряют мотивацию, то они заканчивают выступать. Хочу пожелать ей успехов в жизни вне спорта. Может, она станет мамой и у нее будет хорошая, дружная семья", - добавил он.

Минувший сезон Дальмайер практически полностью пропустила из-за проблем со здоровьем, что породило в среде биатлонных болельщиков разговоры о возможных проблемах немецкой биатлонистки с допингом, но на чемпионате мира она все же выступила, завоевав две бронзовых награды. Драчев о слухах говорить не готов. "Я придерживаюсь позиции, что значение имеют только факты, в том числе и в ситуации с нашими спортсменами, которых бездоказательно обвиняли. Все эти огульные высказывания не красят биатлон и спорт в целом, надо опираться на факты - на результат анализа допинг-проб", - сказал глава СБР.

Дальмайер является семикратной чемпионкой мира и единственной биатлонисткой в истории, завоевавшей пять золотых медалей на одном мировом первенстве (2017 год). В ее активе также три серебряные и пять бронзовых наград мировых первенств. В сезоне-2016/17 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.