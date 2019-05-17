Клуб КХЛ "Сочи" подписал контракт с вратарем Проскуряковым

ТАСС, 17 мая. Вратарь Илья Проскуряков стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с голкипером, которому в феврале исполнилось 32 года, рассчитано на один сезон.

Проскуряков начал карьеру в магнитогорском "Металлурге", за который выступал с 2004 по 2011 год, после этого он выступал в КХЛ за московский ЦСКА (2011, 2012-2014), челябинский "Трактор" (2011-2012), владивостокский "Адмирал" (2014-2015), нижегородское "Торпедо" (2015-2017) и ханты-мансийскую "Югру" (2017-2018), а прошлый сезон провел в чемпионате Германии в составе "Крефельд Пингвин".