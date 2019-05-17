Союз биатлонистов России попросит объяснить задержку с вынесением решения по Васильевой

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) на следующей неделе отправит запрос в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой объяснить задержку с вынесенем решения по делу о возможном нарушении антидопинговых правил Маргаритой Васильевой. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Васильева может быть дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось расследованием дела, отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале. Решение по делу спортсменки антидопинговая комиссия IBU должна была вынести в конце апреля.

"На следующей неделе обратимся в IBU, будем узнавать, в чем причина задержки. Может, сделаем это через Российское антидопинговое агентство. В запросе попросим разъяснить позицию. Если IBU ничего не будет предпринимать, нам важно понимать, что мы сможем включить спортсменку в состав сборной", - сказал Драчев.

27-летняя Васильева в минувшем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.