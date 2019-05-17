Непомнящий отметил преимущество нового формата Гран-при FIDE по сравнению с 2017 годом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отметил плюс нового формата московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) по сравнению с московским турниром 2017 года. Об этом заявил ТАСС в пятницу после игры сам россиянин.

В пятницу начался первый раунд Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. В первой партии Непомнящий победил армянина Левона Ароняна. Турнир впервые проходит по олимпийской системе. Непомнящий играл белыми.

"Сегодня была партия не без приключений, но грех жаловаться - все-таки белые всю партию давили. Получилось удивить в дебюте, что очень важно в современных шахматах. Дальше были шансы, но использовал далеко не все, много ошибались и белые, и черные, но Левон ошибся последним уже в цейтноте. Настрой на завтра будет очень серьезный, несмотря на победу - Левон шахматист экстра-класса", - сказал Непомнящий.

Московский этап Гран-при 2017 года проходил по швейцарской системе. Непомнящий занял 15-е место среди 18 участников.

"Прошлый московский этап стал одним из худших моих турниров за долгие годы, эмоции были соответствующие. В то же время там был спорный формат в "швейцарке", в том плане, что те, кто не очень удачно играют обязаны играть турнир до конца и начинают делать быстрые ничьи, им уже неинтересно. Здесь в случае неудачи ты едешь домой и избавляешь себя и зрителей от ненужных партий, что довольно неплохо. В целом есть свои плюсы и минусы", - добавил он.

Гран-при FIDE - 2019 будет состоять из четырех этапов и пройдет в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.