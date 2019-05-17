Самбистка Молчанова не знала спортсменку, с которой боролась в победном финале ЧЕ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российская самбистка Мария Молчанова не была знакома с соперницей по финальной схватке на чемпионате Европы, который проходит в Испании. Об этом 31-летняя спортсменка в пятницу сообщила ТАСС.

В пятницу российские самбистки завоевали два золота в первый день чемпионата Европы. Молчанова, выступающая в весовой категории до 48 кг, в своей финальной схватке победила испанку Кристину Касас.

"Я не знала спортсменку, с которой предстояло бороться в финале, мы до этого не встречались. Ей 26 лет, она дзюдоистка, неплохо прошла в своей подгруппе, думала, что поставим борьбу по-другому, но поймала ее в партере и потом не отпустила, не дала шанса уйти, сделала болевой. К этому чемпионату было сложно подготовиться после чемпионата России и психологически, и физически. Там получилась не моя борьба, думала, что не приду в форму за короткий перерыв, но нет - отдохнула и чувствовала себя замечательно", - сказала Молчанова.

Чемпионат Европы завершится 19 мая.