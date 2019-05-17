СМИ: Фрэнк Лэмпард оплатил выпивку футболистам "Дерби Каунти"

ТАСС, 17 мая. Главный тренер английского "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард заплатил за выпивку для футболистов команды после выхода клуба в финал плей-офф второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Об этом в пятницу сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

В среду "Дерби Каунти" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 4:2 (первый матч - 0:1) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. После матча футболисты и персонал отправились в бар. По информации источника, сумма в чеке составила £2802. За вечер игроки заказали 209 кружек пива, 75 порций ликера, 54 рюмки самбуки, 38 шотов текилы и 29 порций виски, пять бутылок вина и другие алкогольные напитки.

По итогам прошедшего чемпионата в Чемпионшипе "Дерби Каунти" занял шестое место, набрав 74 очка после 46 матчей. В финале за право выхода в Английскую премьер-лигу (АПЛ) подопечные Лэмпарда 27 мая сыграют с "Астон Виллой", встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.