Тренер Черевченко продлил контракт с ФК "Арсенал" на один год

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подписал с клубом новый контракт на один год. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сам тренер.

"Подписан контракт на следующий сезон, на один год. Целей на сезон пока не ставилось, у нас еще две игры, которые надо провести успешно", - сказал 44-летний специалист.

Черевченко возглавляет туляков с ноября 2018 года. Под его руководством "Арсенал" дошел до полуфинала Кубка России, где уступил екатеринбургскому "Уралу", и за два тура до конца чемпионата России борется за попадание в зону Лиги Европы, занимая шестое место.

"Арсеналу" в оставшихся двух турах предстоит сыграть 19 мая дома с "Краснодаром" и 26 мая в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина против "Динамо".