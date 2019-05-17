Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров в РПЛ начиная с сезона-2020/21

ТАСС, 17 мая. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на своем ближайшем заседании обсудит изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание исполкома РФС состоится 23 мая. Отмечается, что проект повестки заседания включает в себя вопрос "о лимите на "легионеров" и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021". В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "6+5", согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Также на заседании исполкома будет представлен доклад по направлению "Работа со сборными", обсуждены вопросы о сотрудничестве с международными регуляторами, о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

Кроме того, исполком обсудит вопросы о подготовке очередной отчетной конференции РФС, о регламенте Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на сезон-2019/20, о регламенте переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ 2019 года, о регламенте первенства России по футболу молодежных команд (игроки не старше 19 лет) сезона-2019/20, о регламенте Юношеской футбольной лиги (игроки не старше 17 лет) сезона-2019/20, а также вопросы об утверждении изменений составов постоянных комитетов РФС и положений о них, о разрешении процедуры замены клуба-участника профессиональных соревнований.