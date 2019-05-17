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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Селихов и Ханни пропустят матч с "Крыльями Советов"

Встреча состоится 18 мая и начнется в 19:00 мск

ТАСС, 17 мая. Футболисты московского "Спартака" Александр Селихов и Софьян Ханни не сыграют в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что Селихов еще не набрал оптимальную форму после перелома пальца руки, у Ханни перенагружены мышцы бедра. Оба футболиста останутся в Москве.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" пройдет в субботу, начало в 19:00 мск. "Спартак" после 28 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

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